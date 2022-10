Fernanda Capelli Assaí tem 454 vagas de emprego





O Assaí Atacadista tem 454 vagas de emprego abertas em diversas cidades de São Paulo , como Ribeirão Preto, Franco da Rocha, Santa Bárbara d’Oeste, Indaiatuba e Jundiaí, além da capital.

As vagas são para Atendente, Auxiliar de Manutenção, Açougueiro(a), Auxiliar de Açougue, Conferente de Carga e Descarga, Empacotador(a), Operador(a) de Empilhadeira, Operador(a) de Loja, Repositor(a), Vendedor(a) de Cartão.

Lojas com vagas

São Paulo: Loja da avenida das Nações Unidas;

Ribeirão Preto: Lojas da avenida Presidente Castelo Branco e da avenida Treze de Maio;

Franco da Rocha: loja da Rodovia Luiz Samuel Chama;

Santa Bárbara d’Oeste: Loja da Rua da Agricultura;

Indaiatuba: Loja da Avenida Francisco de Paula Leite;

Jundiaí: Loja da Rua Quinze de Novembro.

Os requisitos exigidos pelo Atacadista variam de acordo com o cargo pretendido. Os postos de trabalho são efetivos e abrangem diferentes áreas operacionais. Eles são elegíveis a pessoas com deficiência.

A rede destaca o cargo de Atendente de Loja. O Assaí exige ensino médio completo, idade acima de 18 anos e conhecimentos básicos em informática. Também é desejável ter experiência com vendas ativa, vendas interna e externa ou com vendas de produtos financeiro.





O Assaí Atacadista oferece aos funcionários assistência médica, assistência odontológica, refeição no local de trabalho, extensão da licença maternidade, enxoval do bebê, cartão mamãe, vale-alimentação, vale-transporte, cartão multicheque, cooperativa de crédito (participantes da cooperativa possuem descontos exclusivos com empresas parceiras, desconto para compra de óculos e lente de contato, desconto para compra de aparelhos corretivos e custo zero para colaborador e dependentes para conclusão do ensino fundamental e médio – formato EAD) e plano de carreira.

O cadastro para participar do processo seletivo para as vagas de emprego no Assaí Atacadista deve ser feitor no site da rede até o dia 30 de outubro. É necessário ter em mãos CPF, RG, número de telefone e endereço de e-mail.

