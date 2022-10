Sophia Bernardes 99 fixa taxa máxima semanal para motoristas





A 99 lançou uma nova taxa máxima semanal de até 19,99% para os motoristas parceiros da plataforma. A medida já está em vigor e é válida para os condutores que realizarem pelo menos 10 corridas a cada semana nas categorias de 99Pop, 99Comfort, 99Compartilha e 99Entrega (carro).

A mudança visa promover maior transparência para os motoristas e está disponível nas 1,6 mil cidades nas quais o 99 opera. Caso a porcentagem exceda o valor máximo de 19,99%, o motorista será reembolsado do excedente.

“A ação promove mais transparência para os condutores e está focada no cuidado com a segurança financeira deles. Após ouvir os motoristas, o modelo adotado é uma resposta da 99 a um pedido feito por eles, e um investimento na possibilidade de geração de renda para que mais pessoas possam prosperar usando o app."

A empresa aponta que com a Taxa Garantida 99 , mais mototristas estarão nas ruas e, por consequência, o tempo de espera do cliente para conseguir uma corrida será menor.

“A taxa garantida é um compromisso da empresa com os motoristas, que estão no centro do nosso ecossistema. Ao cuidar deles, isso também se reflete em uma experiência ainda melhor para os passageiros e criamos um ciclo virtuoso que move a economia e a sociedade”, disse a diretora de experiência do cliente da 99, Priscilla Ferreira.

O condutor poderá conferir todos os detalhes na opção "Centro de Ganhos". Caso a taxa semanal ultrapasse os 19,99%, o reembolso ocorrerá de forma automática na segunda-feira seguinte, até o final do dia, sem que haja necessidade de acessar os canais de atendimento. A devolução será feita na carteira do motorista no aplicativo.

