Reprodução/Garoto Chocolates da Garoto são recolhidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira (18) resolução que determina a proibição de comercialização, distribuição e uso de de dois lotes de chocolates da marca Garoto. A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos produtos.



Dois lotes de chocolates ao leite, um com castanhas de caju e outro com castanhas de caju e uvas passas (imagens acima), estão sendo recolhidos por risco de conter pequenos fragmentos de vidro. "A suspeita da presença de pequenos fragmentos de vidro provém da quebra de um sensor na linha de fabricação, que pode ter tido algum contato com os referidos lotes", informa a empresa, em nota.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os lotes são os seguintes:

Lote 225212941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023

Lote 225312941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023

Os clientes podem encontrar o número do lote no verso do rótulo, próximo ao lacre.

De acordo com a Garoto, "a ação de recolhimento é restrita aos Estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde os lotes foram distribuídos". A empresa ainda afirma que já suspendeu a distribuição e comercialização dos dois lotes.

Segundo com a Anvisa, os documentos da Garoto afirmam que "há possibilidade de contaminação apenas nos dois lotes mencionados, não havendo restrição de uso dos demais produtos da marca".

A Anvisa orienta os consumidores que tiverem comprado chocolates desses dois lotes a não consumirem o produto, que pode causar lesões na boca ou mucosas. A orientação é entrar em contato com o Serviço ao Consumidor Garoto, pelo telefone 0800 055 95 50, de segunda a sexta, das 8h00 às 18h00, exceto feriados, ou pelo e-mail sacgaroto@garoto.com.br para troca ou reembolso.

"A empresa reforça que a qualidade e segurança de seus produtos são prioridades inegociáveis, e que adota rígidos padrões e controles em todas as etapas do processo produtivo e de distribuição", afirma a Garoto.