shutterstock Aluguel fica mais caro no Brasil

O preço médio dos aluguéis residenciais subiu 15,95% no Brasil durante os 12 meses encerrados em setembro, de acordo com o índice FipeZAP+ de Locação Residencial, divulgado nesta terça-feira (18). Esta é a maior alta anual desde dezembro de 2011.



O aumento de 15,95% é bastante superior à inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA) registrada no mesmo período, que foi de 7,17%. Levando em consideração os últimos 12 meses encerrados em setembro, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), utilizado no reajuste do aluguel, teve alta de 8,25%, bastante abaixo do real aumento registrado pelo FipeZAP+.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Apesar da alta anual, porém, o índice revela uma desaceleração mensal. Em setembro, a alta no preço dos alugueis residenciais foi de 1,08%, taxa menor do que a registrada nos cinco meses anteriores.

Ranking de cidades

Das 25 cidades monitoradas pelo índice FipeZAP+, Barueri (SP) registrou o metro quadrado mais caro no mês de setembro: R$ 47,16 - considerando um apartamento de 50 m², o aluguel médio na cidade seria de R$ 2.358.

Já a média nacional foi de R$ 37,80 o metro quadrado, ou R$ 1.890 por um apartamento de 50 m². A seguir, confira o ranking das 25 cidades analisadas:



Barueri (SP): R$ 47,16 o metro quadrado São Paulo (SP): R$ 44,47 o metro quadrado Recife (PE): R$ 40,86 o metro quadrado Florianópolis (SC): R$ 37,80 o metro quadrado Santos (SP): R$ 37,80 o metro quadrado Rio de Janeiro (RJ): R$ 36,74 o metro quadrado Brasília (DF): R$ 36,56 o metro quadrado São José dos Campos (SP): R$ 31,38 o metro quadrado São José (SC): R$ 31,05 o metro quadrado Praia Grande (SP): R$ 30,60 o metro quadrado Belo Horizonte (MG): R$ 29,77 o metro quadrado Santo André (SP): R$ 29,58 o metro quadrado Salvador (BA): R$ 29,46 o metro quadrado Guarulhos (SP): R$ 29,06 o metro quadrado Curitiba (PR): R$ 28,60 o metro quadrado Porto Alegre (RS): R$ 26,54 o metro quadrado São Bernardo do Campo (SP): R$ 26,18 o metro quadrado Campinas (SP): R$ 25,60 o metro quadrado Joinville (SC): R$ 24,74 o metro quadrado Goiânia (GO): R$ 24,71 o metro quadrado Niterói (RJ): R$ 23,80 o metro quadrado Fortaleza (CE): R$ 23,45 o metro quadrado Ribeirão Preto (SP): R$ 19,69 o metro quadrado São José do Rio Preto (SP): R$ 18,68 o metro quadrado Pelotas (RS): R$ 15,58 o metro quadrado