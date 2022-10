Reprodução - 12.10.2022 Bolsonaro deve lançar novas medidas econômicas

Antes do segundo turno das eleições, a campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) planeja mais um pacote de 'bondades' econômicas, de acordo com a coluna de Guilherme Amado no Metrópoles.



Segundo a coluna, assessores de Bolsonaro esperam que o governo lance, nestas duas semanas, pelo menos cinco medidas com impacto eleitoral.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

As próximas medidas a serem anunciadas estão sendo estudadas pelo Ministério da Economia, já que o ministro Paulo Guedes participa ativamente da campanha de Bolsonaro.



Entre o primeiro turno das eleições e o segundo, o governo Bolsonaro já anunciou diversas medidas econômicas consideradas eleitoreiras. Entre elas, estão a inclusão de mais famílias no Auxílio Brasil, a renegociação de dívidas com desconto pela Caixa e a liberação do crédito consignado para beneficiários do Auxílio.

Em live do iGdeias na última semana, a cientista política e professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Maria do Socorro Sousa Braga disse que as medidas fazem efeito para os eleitores, inclusive melhorando a imagem do presidente nas camadas mais pobres.



"As medidas estão fazendo efeito, e o atual presidente tende a aumentar a votação nesse seguimento [dos beneficiários de programas sociais], que é justamente aquele seguimento que ainda tende a votar no ex-presidente Lula", analisou.