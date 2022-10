FreePik Gasolina fica mais cara nos postos

O preço médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos de combustíveis brasileiros após 15 semanas em queda, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta segunda-feira (17).



Na semana entre os dias 9 e 15 de outubro, o préço médio do litro da gasolina no Brasil foi de R$ 4,86, alta de 1,46% em relação à semana anterior. No período, o valor mais alto encontrado nos postos foi de R$ 7,35.

A gasolina, porém, não foi o único combustível que registrou alta de preço nos postos. Na última semana, o etanol hidratado teve valor médio por litro de R$ 3,46, alta de 1,76% em relação ao período anterior.

No caso do etanol, essa foi a segunda alta seguida após cinco meses de queda. Na última semana, o valor mais alto encontrado foi de R$ 6,90.

Já o diesel se manteve quase estável, com queda de 0,15%. Na última semana, o preço médio foi de R$ 6,51, contra R$ 6,52 na semana anterior. O valor mais alto registrado foi de R$ 8,42.



Em junho, o diesel e a gasolina atingiram, nos postos, seus maiores valores da série histórica da ANP, iniciada em 2004. Depois, os combustíveis tiveram quedas consecutivas e, agora, começam a dar sinais de estabilização.