Reprodução Youtube Caixa Econômica Federal Claudio Salituro deixa a Caixa

O vice-presidente de tecnologia da Caixa Econômica Federal, Claudio Salituro, pediu renúncia do cargo. Em julho deste ano, o executivo foi acusado de constranger servidores do banco.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (17), a Caixa agradeceu Salituro "pelas relevantes contribuições, profissionalismo e dedicação", e desejou a ele "sucesso nos novos desafios". Segundo o banco, a renúncia ocorreu por "questões pessoais".

Quando Salituro foi acusado de assédio moral, circularam vídeos dele xingando e constrangendo funcionários e terceirizados da Caixa. Na época, o banco disse que investigaria o caso.



O executivo é o quarto vice-presidente a deixar a Caixa depois que o o ex-presidente Pedro Guimarães saiu da empresa , acusado de assédio sexual.