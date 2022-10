Redação 1Bilhão Boletim Focus prevê inflação em 5,62% em 2022

O mercado financeiro reajustou as expectativas econômicas para o ano e reduziu pela 16ª vez seguida a previsão da inflação do país para 5,62%. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (17) pelo Boletim Focus, do Banco Central (BC).

Na última semana, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país, estava previsto em 5,71%. Para 2023, o mercado prevê o índice em 4,97%, valor estável se comparado ao último levantamento, enquanto há expectativa do IPCA atingir 3,4% em 2024.

Já o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) se manteve estável entre o boletim divulgado na última semana e o desta segunda-feira. Segundo o mercado financeiro, o país deve crescer 2,71%, variação de um ponto percentual entre esse e o último levantamento.

No próximo ano, o PIB deve crescer 0,59%, subindo para 1,70% em 2024. Os índices estão muito abaixo das previsões do Ministério da Economia, que prevê crescimento de 2,5% nos dois anos.

O Boletim Focus ainda prevê o Dólar estável em 2022, cotado a R$ 5,20. O valor deve se manter até o fim de 2023 e apresentar queda apenas em 2024, quando a moeda norte-americana deve estar cotada em R$ 5,11.

Já a taxa básica de juros, a Selic, se manterá em 13,5% até a metade do próximo ano. Em 2023, os juros devem cair para 11,25% e no ano seguinte para 8%.