Fernando Frazão/Agência Brasil Subsidiária da Petrobras na Argentina será vendida

A Petrobras iniciou nesta sexta-feira (14) o processo de venda de 100% de sua participação na Petrobras Operaciones (POSA), subsidiária da estatal na Argentina.



A POSA é detentora de participação de 33,6% no Campo de Rio Neuquén. Nesta sexta-feira, a Petrobras iniciou a etapa de divulgação de oportunidade para que investidores interessados possam fazer suas propostas.

O Campo de Rio Neuquén é um grande reservatório de gás e petróleo não convencionais.



Em setembro de 2022, a produção da POSA foi de 1,52 MM m³/d de gás natural e 0,7 mil bpd de óleo, condensado e gasolina.