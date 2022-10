Divulgação Quem recebe Auxílio Brasil precisa manter CadÚnico atualizado

O Ministério da Cidadania prorrogou na noite desta quinta-feira (13) o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O prazo, que se encerraria nesta sexta-feira (14), foi estendido em 30 dias.



A medida acontece após filas e confusões em várias partes do Brasil nesta quinta-feira, com muitos beneficiários não conseguindo concluir o recadastramento.

Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro seja mantido atualizado. Caso contrário, pode haver suspensão do benefício.

O CadÚnico considera que um beneficiário está com seu cadastro desatualizado quando ele não tem nenhuma alteração há mais de dois anos. Quando isso acontece, o Ministério da Cidadania solicita a revisão cadastral.

Devem fazer a revisão as famílias que foram convocadas. Neste caso, é necessário comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.



Por conta da pandemia de Covid-19, o prazo de dois anos sem atualizações foi flexibilizado, já que o recadastramento foi escalonado. De acordo com o Ministério da Cidadania, neste ano, apenas famílias com cadastros que foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar os dados no CadÚnico. As famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos.