Divulgação/Caixa Econômica Federal Auxílio Brasil é pago nesta sexta

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (14) o Auxílio Brasil de ao menos R$ 600 para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. Quem é contemplado pelo vale-gás também recebe nesta sexta, seguindo o mesmo calendário. Neste mês, o valor do benefício é de R$ 112.



Esta é a terceira parcela com o valor mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil, previstas para durarem até o final deste ano. Os pagamentos do mês de outubro foram adiantados em uma semana, com o governo federal mirando o segundo turno das eleições.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Os beneficiários podem consultar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem - no segundo, também é possível acompanhar contas poupança digitais do banco.

Confira o calendário do Auxílio Brasil e do vale-gás em outubro:



11 de outubro - NIS final 1;

13 de outubro - NIS final 2;

14 de outubro - NIS final 3;

17 de outubro - NIS final 4;

18 de outubro - NIS final 5;

19 de outubro - NIS final 6;

20 de outubro - NIS final 7;

21 de outubro - NIS final 8;

24 de outubro - NIS final 9;

25 de outubro - NIS final 0.