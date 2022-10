Isac Nóbrega/PR - 24.02.2022 Bolsonaro em entrega simbólica do cartão do Auxílio Brasil: valor de R$ 600 começa a ser pago na terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro alterou nesta segunda-feira (3) o cronograma de depósitos do Auxílio Brasil de outubro, antecipando o pagamento para o dia 11 deste mês, uma semana antes do previsto no calendário original.



A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, um dia após o presidente ter confirmada a derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os candidatos vão para o segundo turno no dia 30 de outubro.

Com a mudança, agora os pagamentos serão feitos a partir do dia 11, terminando em 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno das eleições gerais.

Lula e Jair Bolsonaro obtiveram 48,4% e 43,2% dos votos válidos, respectivamente.

As datas de novembro e dezembro não foram alteradas, assim como em setembro. Em agostou também houve antecipação.

Até dezembro, o benefício paga R$ 600, R$ 200 a mais do que o previsto para janeiro de 2023.