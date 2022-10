Agência Brasil Diesel

O preço médio do litro do óleo diesel comum nos postos de combustíveis caiu 2,73%, nas primeiras duas semanas de outubro, em comparação ao valor praticado no mês anterior. Os dados foram levantados pela ValeCard, empresa especializada em soluções para frotas e pagamentos.

Considerando o período entre 1º e 13 de outubro, o valor médio nacional nos postos foi de R$ 6,799, com o maior preço sendo praticado em Roraima (R$ 8,004) e o menor em Santa Catarina (R$ 6,185).

Nos últimos dois meses a Petrobras reduziu duas vezes o preço do diesel para as distribuidoras. Em 12 de agosto, o valor havia caído de R$ 5,41 para R$ 5,19. Já em 19 de setembro, o preço foi reduzido a R$ 4,89 por litro.

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante um comício em Ceilândia que o preço do diesel deveria cair "em breve", após o anúncio da importação de barris do combustível pela Rússia.

Os dados fazem parte de levantamento de preços de combustíveis, e coletou informações de mais de 25 mil postos no Brasil.

Preços médios do litro do diesel por estado