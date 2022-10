Clauber Cleber Caetano/PR Bolsonaro diz que compra de barris russos devem amenizar preços brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (10) que o preço do diesel deve cair "em breve". Segundo o candidato à reeleição, a importação do combustível da Rússia deve amenizar a cotação nacional.

"Reconheço que está alto, mesmo zerando os impostos federais do diesel. Já chegaram dois navios russos, não sei os preços. Não é a Petrobras, são importadores privados, e eles não comprariam da Rússia que não fosse um preço mais compensador", afirmou Bolsonaro durante coletiva em Ceilândia.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os preços sobre a gasolina e diesel registraram quedas após a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso em junho deste ano, que limitou para 17% a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo.

A queda dos valores dos barris de petróleo também foi impulsionada pelo mercado internacional, que fez com que a Petrobras reduzisse seus preços nos últimos meses. Contudo, cortes na produção de barris da Opep (Organização dos Países Produtores de Petróleo) esta semana fizeram com que o preço do barril de petróleo disparasse , cotado nesta segunda-feira (10) a aproximadamente cem dólares (US$ 97,22).

Recentemente, taxistas e caminhoneiros tiveram acesso ao benefício da categoria. Criado em conjunto a outros projeto pela PEC Eleitoral, os inscritos recebem desde agosto deste ano R$ 1 mil por mês para custear o combustível dos motoristas.

O presidente também citou seu opositor Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e criticou suas políticas sobre o petróleo durante seu governo. "Nós estamos aqui com um dos combustíveis mais baratos do mundo. Se nós tivéssemos aquelas três refinarias que o Lula começou a fazer, não concluiu e torrou R$ 90 bilhões, nós teríamos um diesel também a um preço metade do que existe no momento."