Reprodução: ACidade ON Sebrae promove novas vagas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abriu 32 vagas a profissionais pelo país. O salário pode chegar a R$ 17 mil. O prazo de inscrições começou na última segunda-feira (10) e segue até 25 de outubro.

Os salários variam dentre as especialidades, e podem ser de R$ 13.638,54 até R$ 17.150,74. Os trabalhadores também possuem direitos a assistência odontológica, previdência privada, seguro de vida em grupo, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche e outros benefícios.

Os cargos em questão são de analista técnico II. As vagas exigem formação universitária em qualquer área, porém o foco das áreas são Pedagogia e Estatística. Para participar do processo seletivo, as experiências nas áreas requisitadas e programas de pós-graduação são necessárias para as vagas.

O contrato possui prazo indeterminado e as jornadas de trabalho são de 40 horas semanais. Para participar do processo seletivo, basta acessar este link e preencher os dados solicitados.

Outras vagas do Sebrae

A empresa também abriu nesta terça-feira (11) inscrições para Agente Local de Inovação (ALI) e orientador. A bolsa para os interessados vão até R$ 6,5 mil, e o contrato dura 23 meses. Os participantes tem até até 26 de outubro para se inscrever no site do Sebrae .

A taxa de inscrição é de R$ 40. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito.

Para os agentes, são 220 vagas com bolsas de até R$ 5 mil, e 21 para orientadores, com pagamento de de R$ 6,5 mil. São quatro diferentes áreas de conhecimento: educação empreendedora; produtividade; rural; e transformação digital.