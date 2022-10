shutterstock Primeiro Dia do Supermercado ocorrerá em 12 de novembro

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) anunciou a criação de uma nova data no calendário do varejo para oferecer descontos. Nomeado Dia do Supermercado , o evento ocorrerá anualmente no segundo sábado de novembro. A primeira edição será no próximo dia 12.

Vice-Presidente Executivo Institucional e Administrativo da ABRAS, Marcio Milan aponta que a associação deseja "reforçar que este dia será maior que o Black Friday".

"O objetivo é inserir no calendário anual de campanhas para o varejo e criar uma expectativa de compra no consumidor, semelhante ao que acontece com a Black Friday, e outras datas como Natal. É ser uma data esperada, desejada e que aumente as vendas dos supermercados", diz o comunicado da empresa.

Durante a Convenção ABRAS 2022, a associação lançou uma enquete perguntando aos supermercadistas se eles gostariam que esta data se transformasse num grande evento do calendário promocional brasileiro. Além dos donos dos mercados, os fornecedores também aprovaram a ideia e aderiram.

Com o evento, a Abras pretende estimular a demanda e aquecer o consumo nos lares.

