Reprodução Instagram Bolsonaro e Guedes em hospital em 2018

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), publicou nesta terça-feira (11) uma foto com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes , em meio a especulações que ele poderia ser trocado em um eventual segundo mandato. Na legenda, Bolsonaro deu indícios que manterá o titular da pasta e alfinetou seu adversário, o ex-presidente Lula (PT), por não afirmar quem será seu nome para a Economia.



"Em 2018, antes de vencermos as eleições, o povo já conhecia parte daqueles que iriam compor o meu governo. Sabiam qual seria o perfil dos meus ministros e que todos seriam escolhidos com independência. Isso é fundamental para trabalhar pelo Brasil e não por interesses sombrios", escreveu Bolsonaro.

O presidente criticou Lula, que resiste em indicar qual será sua estrutura ministerial antes de ser eleito.

Segundo Bolsonaro, Lula "não pode anunciar ninguém porque já entregou tudo na mão de grupos e partidos políticos em troca de apoio". O chefe do Executivo Federal chamou seu adversário de "candidato do sistema".

No domingo (9), Bolsonaro manifestou a intenção de reconduzir todos os ministros do seu governo, caso seja reeleito no 2º turno das eleições. A pergunta foi especificamente sobre a continuidade na pasta da Economia, do ministro Paulo Guedes.

Após fugir de pergunta na última quinta-feira (6), Bolsonaro disse que "no que depender de mim, todos ficam". A declaração foi dada ao podcast 'Pilhado', do YouTube.

Guedes é um dos mais longevos ministros, à frente do "super ministério da Economia" desde 2019. A pasta ganhou esse apelido após a unificação das pastas da Fazenda, Planejamento e Indústria.