Consignado do Auxílio Brasil pla Caixa Econômica Federal é solicitado por mais de 5 mil famílias

A Caixa Econômica Federal começou a oferecer o consignado do Auxílio Brasil nessa segunda-feira (10). Desde o lançamento da modalidade , cinco mil famílias solicitaram o crédito, dando um total de R$ 75 milhões em financiamento para mais de 30 mil pessoas. Até agora, o banco não estipulou um orçamento limite para o consignado.

A modalidade está disponível para quem recebe o Auxílio Brasil há pelo menos três meses. O valor mínimo da prestação é de R$ 15. Com as condições da Caixa, o empréstimo poderá chegar a R$ 2.582. Até o fim do contrato, o solicitador terá pago R$ 3.840 para o banco público.

Pelas regras da Caixa, as taxa de juros são de 3,45% ao mês e o prazo de pagamento é de até 24 meses. Por ano, a taxa de juros é de 50,23%.





Embora a linha de crédito tenha suas vantagens, o beneficiário pode ter até 40% do benefício permanente de R$ 400 descontado, ou seja, são até R$ 160 removidos do pagamento por até 24 meses.

Para o pagamento do consignado, o valor é removido diretamente do benefício. Aqueles que fizerem o empréstimo até 31 deste mês terão a primeira parcela descontada em novembro.

O programa também possui outras regras específicas estipuladas pelo Ministério da Cidadania. O número máximo de parcelas de cobrança são 24, e os bancos devem informar ao beneficiário as condições, dados da instituição e as condições de pagamento da linha de crédito do Auxílio Brasil.

Os juros ao benefício também não poderão passar de 3,5% ao mês e mesmo com o cancelamento do pagamento do benefício, o empréstimo não será cancelado.

A decisão da autorização do crédito ao Auxílio Brasil foi criticada por especialistas e bancos privados pelo país, já que para se qualificar para a retirada do benefício o cidadão já está em situação de vulnerabilidade financeira. Recentemente, a presidente da Caixa Daniella Marques afirmou que a instituição está apta para o consignado pois já lida com a população endividada.

Para solicitar o crédito pela Caixa Econômica Federal, basta procurar pelo aplicativo do banco. O beneficiário também pode procurar atendimento presencial, em lotéricas, agências ou correspondentes bancários.