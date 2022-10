Divulgação Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania anunciou que, a partir da próxima segunda-feira (10), 12 diferentes instituições financeiras poderão liberar o crédito consignado do Auxílio Brasil .

A linha oferece o valor do benefício antecipadamente para os participantes do programa. O valor de R$ 600 é destinado para famílias em situação de vulnerabilidade que cumprem os requisitos definidos pelo governo federal.

Antes do anúncio da pasta, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, já havia afirmado em coletiva que o crédito consignado pelo banco deveria ser liberado entre os dias 10 e 15 de outubro.

Embora a linha de crédito tenha suas vantagens, o beneficiário pode ter até 40% do benefício permanente de R$ 400 descontado, ou seja, são até R$ 160 removidos do pagamento por até 24 meses.

Daniella afirmou que a opção é recomendada para aqueles que possuem dívidas com altos juros para quitarem ou para aqueles que desejam investir em seus negócios.

Regras do consignado

De acordo com as regras impostas pelo Ministério, o número máximo de parcelas será de 24, e a taxa de juros não poderá passar de 3,5% ao mês. Os bancos que possuem a linha disponível poderão negociar as taxas desde que fiquem abaixo do limite imposto.

As normas também prevêem que a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC), taxas administrativas e o prazo de carência para o início do pagamento das parcelas estarão proibidos para o consignado do benefício.

Foi estabelecido que, mesmo com o cancelamento do pagamento do Auxílio Brasil para o beneficiário, o empréstimo não será cancelado. Ou seja, mesmo deixando de receber o valor, o beneficiário precisa se organizar para pagar todas as parcelas até o final de seu contrato.

As parcelas do crédito serão descontadas diretamente da folha de pagamentos. Com isso, os bancos possuem uma garantia de quitação das prestações em dia.

Durante a negociação com o beneficiário, os bancos devem informar todas as condições, dados da instituição e as condições de pagamento da linha de crédito do Auxílio Brasil.

Confira a lista de bancos com crédito disponível