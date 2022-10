Ivonete Dainese Petrobras

O preço do diesel no mercado nacional está R$ 0,62 mais barato que a meta da Petrobras de atingir o PPI (Preço em Paridade de Importação), que obriga a estatal a reajustar os preços de acordo com o mercado internacional.



Segundo dados da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), a defasagem no combustível está acumulada em 11%. Já a gasolina está defasada em R$ 0,32, ou seja, R$ 0,32 mais barata do que o PPI.

"O mercado internacional do diesel e o câmbio pressionam os preços domésticos. A arbitragem está desfavorável para importações", afirmou a Abicom em seu relatório diário sobre os preços internacionais na comparação com o mercado interno.

O preço do barril de petróleo sobe 2,43% nesta sexta-feira (7), se aproximando de 97 dólares, após a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na quarta (5), que decidiu cortar a produção global de petróleo em dois milhões de barris diários, o maior corte desde abril de 2020, no início da pandemia de coronavírus.

Enquanto isso, o dólar no Brasil, outro componente do PPI, tem subido frente ao real, e na quinta-feira (6) teve alta de 0,50%, chegando aos R$ 5,2099, enquanto o dólar futuro de novembro encerrou em alta de 0,46%, aos R$ 5,2480.

O governo federal corre contra o tempo para evitar que a Petrobras reajuste o preço dos combustíveis em meio à campanha eleitoral.

Na tentativa de segurar e até reduzir os preços dos combustíveis em meio à corrida eleitoral do segundo turno das eleições neste mês, o governo federal está tentando trocar três diretores da Petrobras . O movimento ocorre em um momento em que os combustíveis vendidos no Brasil estão mais baratos que os comercializados no exterior, aumentando a pressão do mercado por um aumento nos preços.