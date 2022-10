Marcello Casal Jr/Agência Brasil Se tabela fosse corrigida pela inflação, 16 milhões de pessoas a mais estariam isentas de imposto

Se a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) fosse corrigida com base na inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), todos os brasileiros com salários de até R$ 4.647,96 estariam isentos do IRPF. Os cálculos são da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco).



Segundo a entidade, a correção do IPCA acumulado desde 1996 ficaria na taxa de 144,12%, fazendo com que 24,5 milhões de trabalhadores fossem isentos do pagamento do imposto - hoje, são 7,6 milhões.

Sem atualizações desde 2015, a tabela do IRPF tem defasagem de 29,58% apenas na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sua campanha de 2018, o então candidato prometeu corrigir a tabela, o que não foi cumprido.

Se fosse realizada uma correção com base no IPCA apenas relativa ao período do atual governo, trabalhadores que recebem R$ 2.467,25 estariam isentos, o que representa 13,5 milhões de brasileiros.

Mesmo não tendo cumprido sua promessa de campanha de 2018, Bolsonaro já voltou a falar, durante a campanha deste ano, que vai reajustar a tabela caso seja reeleito .



Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno com Bolsonaro, prometeu isenção para todos os brasileiros com salários de até R$ 5 mil , valor próximo da correção completa estimada pela Unafisco.