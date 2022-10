Reprodução São Paulo registrou aumento no valor do aluguel

A empresa de algueis QuintoAndar divulgou um levantamento que aponta um crescimento no valor dos aluguéis nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro nos últimos meses.

Em comparação com o segundo trimestre deste ano, o preço dos aluguéis na capital carioca subiram 3,3% em julho, agosto e setembro - alta de 17,4% em relação ao mesmo período em 2021. Já em São Paulo, o aumento foi de 2% entre os meses estudados.

O indicador registrou quedas no terceiro trimestre no preço dos imóveis. Em 2020, a diminuição dos preços registrada foi de 5,2% em comparação ao segundo trimestre daquele ano. Em 2021, quando o mercado já começava a esboçar recuperação, houve uma certa estabilização dos preços, com ligeira queda de 1,1% em comparação com abril, maio e junho do ano.

O valor médio do metro quadrado subiu 17,8% no Rio de Janeiro. Somente neste ano, o preço médio dos novos aluguéis subiu 13%. Em setembro, o preço médio atingiu R$ 34,94, no 13º mês consecutivo de alta. É o maior valor do metro quadrado da série histórica do indicador, desde o início da coleta de dados em 2019.

Em setembro, em comparação com agosto, houve valorização dos apartamentos de um (2,11%) e dois quartos (0,53%). Já os imóveis de três dormitórios registraram estagnação, com queda de 0,8% no último mês.

Na capital paulista, no entanto, o valor médio do metro quadrado subiu 16,9% nos últimos 12 meses. Somente neste ano, o preço médio dos novos aluguéis subiu 12,2%. Em setembro, o preço médio do aluguel em São Paulo atingiu R$ 41,01, no 13o mês consecutivo de alta. Também é o maior valor do metro desde 2019, e o período mais longo de altas consecutivas.

"Os números indicam um crescimento constante e disseminado entre os vários tipos de imóveis na cidade, principalmente nos imóveis de um quarto, com alta considerável", destaca Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar.

Segundo o especialista, uma forma de economizar é começar o processo de busca de imóveis com antecedência. Um estudo recente feito com dados de negociações feitas pelo QuintoAndar revela que o desconto médio em imóveis alugados após quatro semanas é 30% maior que aquele concedido para imóveis similares alugados nas primeiras duas semanas, e 75% maior que o desconto das unidades com contrato fechado em menos de sete dias.

Bairos mais valorizados por capital

Rio de Janeiro

Jardim Oceânico - 23,6% Lagoa - 15,3% Laranjeiras - 7,9% Flamengo - 7,3% Maracanã - 6,7% Taquara - 6,0% Pechincha - 5,7% Vila Isabel - 5,1% Grajaú - 3,4% Copacabana - 3,3%





