Getty Images Etanol é competitivo em relação a gasolina em sete estados e no DF

A queda nos preços do etanol registrada nas últimas semanas fez com que o produto chegasse a ficar abaixo dos R$ 3 por litro em algumas cidades. Com esse valor, o combustível já é competitivo em relação à gasolina em sete estados e no Distrito Federeal.

Os dados apontados pela pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombústivel (ANP) mostram um cenário que favorece o consumidor, mas que preocupa os produtores de cana da região nordeste. Eles enxergam pressão sobre os preços da venda da matéria-prima.

A avaliação de competitividade entre os combustíveis estabelece que o preço do etanol deve equivaler, no máximo, a cerca de 70% do preço da gasolina.

Segundo dados recolhidos pela ANP entre 25 de setembro e 1 de outubro, compensa optar pelo etanol em São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraíba.

O Mato Grosso é o estado com preço médio mais competitivo, o etanol corresponde a 58.6% do preço da gasolina. Também é o único estado com preço médio abaixo de R$ 3 por litro: R$ 2.81. Já a gasolina sai, em média, por R$ 4.79 por litro.





Nos outros cinco estados, os percentuais de equivalência variam entre 67.55%, em Goais, e 71.37%, no DF.

No Brasil, o preço médio do etanol no período da pesquisa foi de R$ 3.37 por litro. Houve uma queda de 31% derivada do corte nos impostos federais e estaduais sobre o combustível aprovado pelo Congresso Nacional. No mesmo intervalo, o preço médio da gasolina caiu 35% para R$ 4.81 por litro.

O preço médio de venda do etanol na última semana foi o menor desde agosto de 2020, em valores corrigidos pela inflação. Caso o período da pandemia seja desconsiderado, o preço é o menor desde agosto de 2018.

