Agência Brasil Diesel fecha setembro a R$ 7,13, com quase 4% de queda após última redução nas refinarias

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço médio do litro do diesel comum fechou setembro a R$ 7,13, valor 3,90% mais barato se comparado ao fechamento de agosto. Já o tipo S-10, apresentou recuo de 3,83% e fechou o período a R$ 7,23.

“Este segundo recuo consecutivo identificado pelo IPTL nas bombas de abastecimento de todo o País é reflexo da última redução anunciada no dia 19 de setembro para o diesel vendido às refinarias. Ainda assim, quando comparamos com um ano atrás, em que os dois tipos estavam sendo comercializados a média de R$ 4,93 o comum e R$ 4,98 o S-10, o valor do combustível ainda está 45% mais caro para os motoristas”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

No recorte regional, o Sudeste ocupou o posto que foi do Nordeste em agosto e registrou as reduções mais expressivas para os dois tipos de diesel, com o tipo comum a R$ 6,91, e recuo de 4,24%; e o tipo S-10 a R$ 7,05, com redução de 4,17%. Já as médias mais baixas foram registradas no Sul a R$ 6,72 o comum e R$ 6,77 o S-10, com reduções de 3,86% e 3,94%. Assim como em agosto, as médias mais altas foram comercializadas nas bombas de abastecimento do Norte, R$ 7,54 o comum e R$ 7,67 o S-10.

Entre os Estados, a Bahia foi o único a apresentar aumento no valor do combustível, de 0,08% para o tipo comum e de 0,26% para o S-10. Já as médias mais altas foram registradas nas bombas de Roraima, a R$ 8,13 o tipo comum e R$ 8,28 o tipo S-10, mesmo com reduções de 2,81% e 1,62%, respectivamente.

Sergipe foi o Estado que apresentou a redução mais expressiva para o diesel comum, de 6,19%, que passou de R$ 7,52 para R$ 7,05. No Rio Grande do Norte o tipo S-10 fechou a R$ 7,13 e recuou 5,90%, em relação a agosto, a maior queda entre os Estados. O menor preço médio do País para ambos os combustíveis foi registrado nas bombas de abastecimento do Paraná, com o tipo comum a R$ 6,68 e redução de 3,37%; e o S-10 a R$ 6,73, que ficou 3,90% mais barato.