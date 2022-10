Lorena Amaro Nubank ainda não se pronunciou sobre a instabilidade no aplicativo e internet banking

Usuários do Nubank reclamam de instabilidade no aplicativo e internet banking do banco durante a manhã e começo da tarde desta quarta-feira (5). Segundo os clientes, o app fica em processo de carregamento e não é possível verificar a conta bancária.

Nas redes sociais, diversos usuários brincaram com o caso, mas se mostraram insatisfeitos com o problema, por ter afetado as finanças.

"Nubank fora do ar podia aproveitar e tirar minha fatura do ar também rsrs", brincou Fernanda Barbosa.

"Recebi meu salário: 😍😍😍 Nubank fora do ar: 🤡🤡", declarou outra usuária.

Segundo o site DownDector, o problema começou a afetar os usuários por volta das 10h45 da manhã. O iG tentou contato telefônico com o banco, mas não obteve retorno. A empresa ainda não se pronunciou publicamente.

Veja os principais tuítes

nubank fora do ar podia aproveitar e tirar minha fatura do ar também rsrs — Fernanda Barbosa (@oieusouafer_) October 5, 2022

O app do @nubank cada vez mais minimalista pic.twitter.com/KgqB49BCmA — Marlon Faria #13 (@marlon_faria) October 5, 2022

> Peça portabilidade para a @nubank

> Receba seu salário

> Seja impedido de pagar suas contas por conta de erro no app pic.twitter.com/0I0RBx5R4i — Luke (@nightly_luke) October 5, 2022

boa nubank cai mesmo na hora que eu preciso usar pic.twitter.com/IDXJ0vqv5G — João Borges (@TameOpala__) October 5, 2022

*nubank fora do ar*



eu: pic.twitter.com/qGv9kxG4Yb — rir pra não surtar  (@rirpranaosurtar) October 5, 2022