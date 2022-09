Felipe Moreno Nubank deve negociar ações apenas na Bolsa de Valores de Nova York

O Nubank solicitou na quinta-feira (15) à B3 a retirada do registro de companhia aberta no Brasil. Com isso, as ações da empresa devem deixar de ser distribuídas na bolsa brasileira.

Em nota, o banco informou que não haverá prejuízos aos investidores brasileiros. A empresa ressaltou ter pedido à B3 para alterar a classificação os papéis de BDRs Nível 3 para BDRs Nível 1.

Quem emite o Nível 3, são empresas internacionais com registros de companhia aberta no Brasil. Já o nível 1 não obriga a abertura de capital no país.

"Essa foi uma escolha para garantir que investidores brasileiros pudessem participar do nosso IPO (oferta pública inicial, da sigla em inglês) e também a forma de viabilizar o NuSócios, programa que ofereceu, sem nenhum custo, BDRs do Nu a mais de 7,5 milhões de clientes", afirmou o banco.

O Nubank ainda disse que manterá a oferta de ações nas bolsas de valores nos Estados Unidos. Os investidores também não terão a quantidade de BDRs alteradas.