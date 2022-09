Lorena Amaro PF mira investidores em São Paulo e Goiás

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27) uma operação que mira investidores da Bolsa de Valores que tiveram informações privilegiadas sobre a fusão das empresas SulAmérica e Rede D’Or. Segundo a PF, as ações das empresas foram movimentadas de forma atípica e os suspeitos faturaram cerca de R$ 3 milhões.

Batizada de ‘Insider 11’, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e São Caetano do Sul, além de endereços em Goiânia. Ao todo, seis pessoas e uma empresa são investigadas pela corporação.

Os investigadores acreditam que o grupo movimentou ações mais que o comum as ações de ambas as empresas entre às 17h53 e o fim do pregão no dia 23 de fevereiro. Após o fechamento das negociações, as empresas enviaram um Fato Relevante informando a fusão.

A suspeita partiu da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que acionou a Justiça para iniciar as investigações.

"A possível atuação coordenada entre os investigados que, no período em questão, mantiveram negociações atípicas de valores mobiliários de emissão da Sul América S.A (SULA), identificadas pela CVM e acima transcritas, auferindo lucros consideráveis, afasta, a princípio, o argumento de que as operações tenham sido realizadas ao acaso, em especial quando absolutamente demonstrado que a operação entre as empresas Rede D'or e Sul América vazou à grande imprensa, antes da publicação do fato relevante", disse o juiz Fernando Toledo Carneiro, da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em seu despacho.

As defesas dos suspeitos ainda não se pronunciaram sobre as investigações. A SulAmérica e a Rede D’Or também não se manifestaram sobre a operação.