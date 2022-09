Reprodução: ACidade ON São oportunidades remotas, presenciais e híbridas

A Serasa Experian abriu com 191 vagas disponíveis para diversas áreas do conhecimento. Destas, 150 são para trabalhar com tecnologia e dados e 18 vagas são para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para atuação nas áreas de desenvolvimento de software, testes, dados e infraestrutura entre outras. Algumas oportunidades são para trabalhar no DataLab, laboratório de dados da Serasa Experian.

A empresa conta com jornada flexível, onde o funcionário pode escolher qual o horário de trabalho deseja fazer. Das vagas oferecidas, 56 são para trabalho no modelo home office, mas também existem oportunidades para os modelos híbrido e presencial. Para os selecionados que irão trabalhar em home-office a empresa oferece uma ajuda de custo para a montagem de um escritório em casa e para as despesas de energia e internet.

Dentre as vagas presenciais, a grande maioria se contra na capital paulistana. Porém, são diversas oportunidades pelo país em cidades como Blumenau e São Carlos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Para o público de Tecnologia e Dados, a empresa garante o desenvolvimento constante fornecendo licenças para plataformas com inúmeros cursos, como por exemplo o DataCamp e Pluralsight, com mais de 7.500 cursos disponíveis.

Recentemente a empresa foi reconhecida pelo LinkedIn como uma das melhores empresas para desenvolvimento de carreira e conquistou o selo TOP Companies LinkedIn. Também é uma das empresas mais inovadoras do Brasil, de acordo com o Prêmio Valor Inovação e foi certificada por dois anos consecutivos com o selo Great Place To Work.



Os interessados na portunidade podem conferir as vagas pela página de carreiras da empresa .