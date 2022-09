Sophia Bernardes ANS suspende a comercialização de 70 planos de saúde

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente nesta segunda-feira (26) uma lista de planos de saúde devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. Clique aqui para ver a lista completa de planos suspenso.

A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 70 planos de 13 operadoras devido a reclamações feitas no 2º trimestre.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A proibição da venda começa a valer no dia 30/09. Ao todo, 1.664.068 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 40 planos de 7 operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento. Clique aqui para ver a lista de planos reativado.

Resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento (2º trimestre)

· 70 planos com comercialização suspensa

· 40 planos com a comercialização liberada

· 1.664.068 beneficiários protegidos

· 37.936 Total de reclamações analisadas no período de 01/04/2022 a 30/06/2022.