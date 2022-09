FreePik Defasagem na gasolina é de 6%

O preço do diesel tem margem para cair, em média, R$ 0,47, segundo relatório da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustível), que aponta defasagem de 10% em relação ao preço de paridade internacional.

O preço de paridade de importação (ppi) foi calculado usando como referência os valores para gasolina, óleo diesel, câmbio, RVO e frete marítimo no fechamento do mercado no dia 16.

Já na gasolina, a defasagem é de 6%, representando margem de queda de até 0,17%, em média.

Este é o 16º dia desde a redução de 7,10% no preço da gasolina pela Petrobras, e o 39 dia de vigência da última queda no diesel, quando a estatal reduziu em 4,07% os preços domésticos.

Nesta segunda-feira (19), o preço do barril de petróleo Brent tem queda 2,57%, sendo vendido a US$ 89,30, por conta do receio do mercado com quedas na demanda devido a possível alta dos juros americanos.