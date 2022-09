Pedro Ventura/Agência Brasília Gás de botijão tem alta pela terceira semana seguida no varejo, diz ANP

O botijão de gás de 13 quilo seguem em trajetória de alta nos preços, enquanto gasolina e diesel caem nas refinarias. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o item subiu pela terceira semana no varejo, de R$ 111,91, na semana passada, para R$ 113,25 nesta semana. Foi uma alta de 1,19%. Na semana anterior, o valor já havia passado de R$ 111,57 para R$ 111,91.



Na última segunda-feira (12), a Petrobras anunciou redução de 4,72% para as distribuidoras, representando R$ 2,60 a menos no preço do botijão.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A expectativa das revendedoras é que o preço comece a cair na próxima semana.

A gasolina caiu abaixo dos R$ 5, em média. De acordo com a ANP, o valor registrado no Brasil na última semana foi de $,97, ante R$ 5,17 na semana anterior. É o menor valor desde fevereiro de 2021, quando o preço estava em R$ 4,95. Em março de 2021, o valor era de R$ 5,48.

O diesel caiu de R$ 6,88 para R$ 6,84 nesta semana.

Começa nesta segunda-feira (19) o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 referente a setembro para 20,65 milhões de beneficiários — 450 mil famílias a mais do que em agosto deste ano, ou seja, um acréscimo de 2,2%. Neste mês, porém, não haverá liberação do vale-gás de 100%, benefício que é bimestral (pago somente em meses pares).