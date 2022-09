Reprodução Twitter Bolsonaro em Londres compara preço do combustível britânico com o brasileiro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou um posto de gasolina de Londres neste domingo (1) e comparou o preço da gasolina no Reino Unido com o do Brasil para justificar que o combustível nacional é um dos mais baratos do mundo.



“Estou aqui em Londres, Inglaterra, e o preço da gasolina: £ 1,61. Isso dá aproximadamente R$ 9,60 o litro. Praticamente o dobro da média de muitos Estados do Brasil. Então, a gasolina, é uma realidade, uma das mais baratas do mundo”, declarou no vídeo compartilhado por seus apoiadores e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

"É o governo brasileiro trabalhando por você", completou o chefe do Executivo.

A comparação, no entanto, é enganosa. Isso porque leva em consideração apenas o valor nominal do preço por litro, e não o poder de compra da população em cada país.

No Brasil, o salário mínimo por hora é R$ 5,50, enquanto no Reino Unido é de £9.50 (R$ 56,77). Já o preço médio do litro de gasolina aqui é R$ 4,97, e na terra da coroa britânica é £1.66 (R$ 9,92). Sendo assim, o total de litros de gasolina que dá para comprar com uma hora de trabalho no Brasil é 1,11, enquanto na Grã-Bretanha é mais de 5 vezes maior: 5,7.

Segundo a Petrobras, o preço médio da gasolina no Brasil é de R$ 4,97 por litro, ou seja, 0,41% do salário mínimo. No caso da Inglaterra, usando o preço mostrado por Bolsonaro para o litro do combustível, o valor é 0,11% do salário mínimo.

Ao compartilhar o vídeo, Fábio Faria disse que o Brasil está “no rumo certo” e culpou a mídia por não divulgar os feitos da economia brasileira.

É fácil comparar a situação do Brasil com todos os Países do mundo para sabermos se estamos no rumo certo.

O problema é que sequestraram a mídia e deixaram de discutir economia para discutir “palavrão”. pic.twitter.com/9FLQYT7pIK — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) September 18, 2022

O presidente está na Inglaterra acompanhado por uma comitiva de ministros e de alguns convidados para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II, que ocorre nesta segunda-feira (19).

Bolsonaro assinou neste domingo o livro de condolências pela morte da rainha e gravou mensagem para a monarca, que morreu em 8 de setembro. “No Brasil, temos forte a lembrança de sua passagem em 1968. Por tudo que ela representou para o país e o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento por tudo que ela fez”, declarou.