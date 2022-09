Shutterstock.com Pagamento do Auxílio Brasil de setembro começa nesta segunda-feira, dia 19

Começa nesta segunda-feira (19) o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 referente a setembro para 20,65 milhões de beneficiários — 450 mil famílias a mais do que em agosto deste ano, ou seja, um acréscimo de 2,2%. Neste mês, porém, não haverá liberação do vale-gás de 100%, benefício que é bimestral (pago somente em meses pares).

O pagamento do auxílio começará por aqueles com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O cronograma de repasses se estenderá até 30 de setembro. A quantia será depositada em conta poupança social digital da Caixa, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O saque poderá ser feito em terminal de autoatendimento, casa lotérica ou correspondente bancário Caixa Aqui.

Na divisão por regiões, o Nordeste continua sendo a região que concentra o maior número de famílias atendidas. São 9,58 milhões. Na sequência, aparecem o Sudeste (6,11 milhões), o Norte (2,48 milhões), o Sul (1,37 milhão) e o Centro-Oeste (1,08 milhão).

Já no corte por unidades da federação, a Bahia é o estado com a maior abrangência de contemplados. São 2,53 milhões de famílias. A lista segue com São Paulo (2,48 milhões), Rio de Janeiro (1,74 milhão), Pernambuco (1,65 milhão), Minas Gerais (1,59 milhão) e Ceará (1,45 milhão).

A seleção para o pagamento do Auxílio Brasil é feita de forma automática, considerando os que têm inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Leva-se em conta a estimativa de pobreza e extrema pobreza, a quantidade de famílias carentes em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que têm renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até R$ 105. Aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Calendário de pagamentos



NIS final 1 – 19 de setembro

NIS final 2 – 20 de setembro

NIS final 3 – 21 de setembro

NIS final 4 – 22 de setembro

NIS final 5 – 23 de setembro

NIS final 6 – 26 de setembro

NIS final 7 – 27 de setembro

NIS final 8 – 28 de setembro

NIS final 9 – 29 de setembro

NIS final 0 – 30 de setembro