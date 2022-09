Divulgação - 10.08.2022 Polícia Federal

A Polícia Federal suspeita de um fraude que pode chegar a quase R$ 500 milhões em pagamentos de benefícios, entre eles, o auxílio-reclusão.

De acordo com a PF, que contou na investigação com a ajuda do INSS e da Federação Brasileira de Bancos, as supostas fraudes foram feitas por meio de acessos de senhas de 29 servidores do INSS. Em um primeiro momento, a polícia aponta que os códigos foram hackeados.

Ainda segundo os policiais que participam da ação, os criminosos conseguiram reativar benefícios e alterar dados de contas bancárias para que os pagamentos fossem feitos.

"A Polícia Federal detectou, por meio do uso de ferramentas de análise massiva de dados, a existência de milhares de reativações de benefícios sociais de forma fraudulenta. Dessa forma, a medida mais urgente para evitar a evasão de dinheiro público foi o acionamento das instituições financeiras, possibilitando o bloqueio do pagamento de milhões de reais em benefícios fraudulentos", disse Cléo Mazzotti, coordenador-geral de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal.

A apuração começou em junho e, desde lá, os bloqueios de pagamentos começaram a ser feitos. Mais de 13 mil benefícios que seriam pagos estão na mira da investigação.