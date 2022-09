Ivonete Dainese Dados não são sensíveis, diz BC

Nesta sexta-feira (16) o Banco Central (BC) informou o vazamento de 137.285 chaves Pix pelo programa de fideldidade Abastece Aí do Posto Ipiranga. Os dados ficaram visíveis para terceiros entre dia 1º de julho a dia 14 de setembro. De acordo com o BC houveram "falhas pontuais" no sistema.

Dados sensíveis como senhas, movimentações, saldos ou qualquer informação protegidas pelo sigilo bancário não foram vazadas. De acordo com o BC, informações como nome do usuário, CPF, banco, agência, número e tipo de conta e a data de criação da chave Pix estiveram

Em nota, BC afirma que "as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras".

O BC informa também que quem teve os dados cadastrais expostos será avisado pelo site ou aplicativo do banco. Qualquer mensagem via e-mail, SMS ou chamada telefônica deverá ser desconsiderada. "Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados".

O BC também anunciou que está apurando o caso e deverá tomar "ações necessárias" para aplicar as sanções previstas no regulamento do Pix, que podem ser multa, suspensão ou até exclusão do sistema.

O Posto Ipiranga não se pronunciou sobre o caso.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Quarto vazamento registrado



Desde a criação do Pix em novembro de 2020, foram quatro casos registrado de vazamento de dados de usuários. Todos os com as mesmas características de informações: nome do usuário, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), banco, agência, número e tipo da conta e a data de criação da chave.

O primeiro foi em agosto do ano passado no qual foram expostas 414,5 mil chaves Pix para o Banco do Estado de Sergipe (Banese). Depois, em dezembro de 2021, foi descoberto 160 mil contas Pix afetadas pela Acesso pagamentos. Já em janeiro deste ano, dados de 2,1 mil chaves da Lobgank ficaram disponíveis para terceiros.