Fernanda Capelli Valor será depositado até dia 30 de setembro

A Receita Federal deverá abrir a consulta ao quinto e último lote do Imposto de Renda de 2022 nesta sexta-feira (23). O pagamento será realizado uma semana depois, até dia 30 de setembro.

A consulta é aberta às 10h pela internet. É possível conferir dados sobre a situação da declaração do contribuinte pela Central Virtual de Atendimento (e-CAC) antes do horário indicado, porém não haverá informação específica sobre o lote.

Para acessar as informações pelo e-CAC é preciso informar a senha criada para o site do Governo Federal. Já no site da Receita, o cidadão precisa informar seus dados solicitados como o CPF, data de nascimento e outros.

O valor será depositado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou pela chave Pix do contribuinte.

Como fazer a Consulta pelo e-CAC

Para fazer a consulta pela Central Virtual de Atendimento, acesse o Portal e-CAC e clique em "Acesso GOVBR". Logo em seguida, informe seus dados como CPF e senha e clique para entrar.

Após o login, selecione a área de "Serviços em destaque" e aperte o botão "Meu Imposto de Renda".Em seguida, procure no topo da página seguinte a sessão "Declaração em Fila de Restituição". Caso os dados sobre o lote estejam corretos, estará escrito que o pagamento foi liberado e será efetuado no dia 31.

Como fazer a consulta pelo site da Receita Federal

Pelo site, o método de visualização do saque é simples. Basta acessar o site da Receita Federal e clicar na área de Imposto de Renda. vá para a página seguinte e clique em "Consulta a Restituição". Procure pela sessão "Etapas para a realização deste serviço" e selecione "Consultar Restituição IRPF". Informe os dados pedidos como CPF e data de aniversário e acesse a área "Consultar". Lá estarão disponíveis as informações sobre o saque.