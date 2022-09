Getty Images Etanol

O preço do etanol registrou uma queda em 16 diferentes estados pelo país e apresentou aumento em 9 Estados e no Distrito Federal semana passada. A pesquisa, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), não obteve dados sobre o Amapá.



A última pesquisa mostra que o preço médio do biocombustível recuou 2,83% em comparação a semana anterior. O litro médio no país saiu de R$ 3,530 para R$ 3,430.

Os postos que tiveram maior queda foram os maranhenses, com queda porcentual de preços de 29,63%, chegando a ser comercializado a R$ 3,230. Já o estado com o maior aumento de preços na última semana foi Mato Grosso, tendo um aumento de 43,91% e o litro do etanol a R$ 4,490.

O Acre apresentou o maior preço médio estadual, de R$ 5,56 por litro. Já o preço mais caro coletado pela ANP foi o do Rio Grande do Sul, com R$ 6,99 por litro. Em contrapartida, os preços mais baratos do mercado e em nível estadual vêm ambos do Mato Grosso: a média estadual vende por R$ 2,99 o litro e o preço mais barato registrado pelos dados da semana é de R$ 2,61.

Em comparação a agosto, o preço médio do etanol no país caiu 15,31%. O Estado com maior queda registrada no último mês foi Sergipe, com 33,67% de desvalorização.