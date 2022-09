Edu Andrade/Ascom ME Paulo Guedes, ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a postura adotada pelo Banco Central nos últimos meses sobre o cenário econômico do país. Em entrevista à rádio Guaíba nesta segunda-feira (19), ele questiona as políticas adotadas pelo BC sobre os juros negativos e critica os alertas da instituição sobre o futuro fiscal incerto do país.

Roberto Campos Neto, presidente do BC, demonstra preocupação à PEC dos Precatórios que permitiu a criação de um orçamento para o Auxílio Brasil em 2022.

"O Banco Central cometeu alguns erros. Primeiro, falando o ano inteiro no ano passado de risco fiscal, do 'desajuste fiscal'. O Banco Central passou o ano falando do fiscal quando, na verdade, nós estávamos indo para um superávit fiscal. Ele não percebeu essa mudança na estrutura da economia ", afirmou. "Ele estava preocupado com o fiscal e, eu, com o juro negativo", explica Guedes.

O governo federal fechou 2021 com déficit de R$ 35 bilhões, o menor registrado em sete anos. Também houve um superávit de R$ 65 bilhões nos estados e múnicipios brasileiros marcando o primeiro orçamento positivo dos últimos oito anos.

O ministro também falou que o país tem investimento por meio de concessões em R$ 90 bilhões por ano, valor 10 vezes maior do que o citado pelo Orçamento do Ministério da Infraestrutura.

Guedes também afirmou que as críticas contra diretoria não são voltadas ao presidente do Banco Central. Campos Neto foi indicado por Guedes para a presidência do BC em 2018 e a instituição passoua ter autonomia em 2021.

"Eu tenho um extraordinário relacionamento com o presidente e gosto muito dele, é muito competente. A diretoria do BC estava falando do fiscal enquanto eu estava preocupado com o monetário deles" disse. "Foi um erro por não perceber que nós trocamos o eixo da economia"

O período de isolamento durante a pandemia, entre 2020 à 2021, deixou o país com juro real negativo e hoje a taxa Selic se encontra menor do que a inflação. Uma nova reunião do BC acontece nesta sexta-feira (23) para discutir a sobre os juros no país e manutenção da Selic, que se encontra a 13,75%.