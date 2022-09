Pedro Ventura/Agência Brasília Petrobras já está no quarto comandante em menos de quatro anos

Enquanto gasolina e diesel apresentam queda nos preços nos postos, o valor do gás de botijão (GLP) subiu pela terceira semana seguida na revenda, diz a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Segundo a ANP, o preço do quilo do botijão (de 13 quilos ao todo) subiu de R$ 111,91, na semana passada, para R$ 113,25 nesta semana. É alta de 1,19%. Na semana anterior, o valor já havia passado de R$ 111,57 para R$ 111,91.



A alta na revenda ocorre em meio à queda de preços anunciada pela Petrobras nas refinarias para o GLP. Na segunda-feira, dia 12, a estatal anunciou redução para as distribuidoras, de R$ 4,23 por quilo (Kg) para R$ 4,03/kg. É uma queda de 4,72%. Assim, o botijão de 13 kg passará a custar R$ 52,34, refletindo redução média de R$ 2,60.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Segundo especialistas, o preço no varejo pode começar a cair já na próxima semana.

Já a gasolina ficou abaixo dos R$ 5. Segundo a ANP, o preço médio do litro ficou em R$ 4,97, menor que os R$ 5,17 da semana passada.

O diesel caiu de R$ 6,88 para R$ 6,84 nesta semana.