Divulgação/Banco Mundial Banco Mundial

O economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill, disse na quinta-feira (15) que a redução nas previsões de crescimento para três quartos do mundo se deve a um cenário de " estagflação generalizada", ou seja, estagnação na atividade econômica com alta da inflação.

Gill assumiu seu novo cargo em 1º de setembro e afirmou estar preocupado com a guerra na Ucrânia e seus efeitos colaterais.

"Há seis meses estávamos muito preocupados com uma recuperação lenta e preços muito altos de algumas commodities, e agora acho que estamos muito mais preocupados com uma estagflação generalizada, que traz de volta lembranças muito ruins de meados da década de 1970 e das décadas perdidas," disse a repórteres em um briefing em Washington.

Gill disse que há um número crescente de países de renda média enfrentando problemas e muitos estão sobrecarregados com dívidas altas.

A situação atual interrompeu o período de redução da pobreza em todo o mundo de 1990 a 2021, disse ele.