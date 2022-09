Reprodução Caio Paes de Andrade assumiu comando da estatal em junho deste ano

O presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, foi diagnosticado com câncer na cabeça e pescoço. A informação foi publicada pela Reuters e confirmada pelo iG junto à companhia.

Segundo a estatal, Paes de Andrade já começou o tratamento e deve se manter na presidência da empresa. A Petrobras informou ainda que os funcionários já foram avisados sobre o estado de saúde do presidente da petroleira.

“Está iniciando um tratamento de saúde. O fato já foi comunicado aos colaboradores da Petrobras. Caio continua trabalhando e despachando normalmente”, informou a empresa, em nota.

Caio Paes de Andrade assumiu a presidência da Petrobras em junho após a pressão feita pelo Palácio do Planalto para a renúncia de José Mauro Coelho. Na época, o país sofria com reajustes frequentes nos preços dos combustíveis.

Desde que assumiu, o novo presidente da estatal atendeu demandas do Planalto e conseguiu reduzir o preço dos combustíveis.