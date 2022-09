Pedro Ventura/Agência Brasília Gás de cozinha deve cair para R$ 52,34 nas distribuidoras

A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do gás de cozinha para as distribuidoras em 4,72% a partir desta terça-feira (13). Com a queda, o preço do botijão de 13kg deverá ser R$ 52,34.

O preço para o consumidor também deve cair, mas não há informações sobre qual valor deverá ser cobrado. Atualmente, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para o público custa, em média, R$ 105, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, disse a Petrobras, em nota.

A última queda no preço do gás de cozinha aconteceu em abril deste ano. Na época, a estatal reduziu o preço em R$ 3,27 pelo botijão de 13kg.