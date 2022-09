Felipe Moreno Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de "estupidez" a proposta que está sendo debatida na União Europeia de impor um teto no valor do gás natural vindo da Rússia . A afirmação foi dada durante o Fórum da Europa Oriental (EEF) nesta quarta-feira (7) e foi repercutida pela agência russa Tass.

"Limitar os preços do gás russo é uma outra estupidez que não tem futuro. O mercado europeu de recursos energéticos era privilegiado, mas agora não é mais. A demanda de recursos energéticos da China cresce e os acordos com a Rússia estão funcionando", disse aos presentes.

Putin ainda afirmou que seu país "não entregará mais nada" para os países europeus que adotarem o teto e disse que os Estados-membros da União Europeia "precisam voltar a si".

Em outra parte do discurso, o chefe do Kremlin ainda afirmou que a Rússia "não começou" a guerra na Ucrânia, "mas que está buscando por fim a isso porque ela existe desde 2014", citando os primeiros distúrbios que culminaram com a anexação unilateral da Crimeia.

Após a participação no evento, Putin ainda anunciou um acordo da companhia de energia russa Rosneft, que é controlada pelo governo, com o governo da Mongólia para a construção de um novo gasoduto que levará gás para a China.

Chamado de Força da Sibéria 2, a ideia do gasoduto foi projetado para consolidar os sistemas para o transporte de gás no leste da Rússia.

Encontro com Xi

Também nesta quarta-feira, o embaixador russo em Pequim, Andrey Denisov, afirmou à agência Tass que Putin irá se reunir com seu homólogo chinês, Xi Jinping, às margens do encontro da Organização para Cooperação de Xangai (SCO), previsto para 15 e 16 de setembro no Uzbequistão.

"Estamos planejando um encontro sério e completo dos nossos líderes com uma ordem do dia detalhada, ao qual estamos trabalhando com os nossos parceiros chineses", disse Denisov.

Esse seria o primeiro encontro presencial entre ambos desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro.