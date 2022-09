Fernanda Capelli Governo pretende fazer pesquisas aprofundadas para retomar medida em 2023

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quarta-feira (7) que o governo não vai retomar o horário de verão neste ano. A pasta justificou a falta de tempo hábil para não voltar com o adiantamento dos relógios por três meses.

O MME chegou a iniciar os estudos para voltar com a proposta que promete economia de energia no verão. Entretanto, os técnicos da pasta entenderam ser necessária uma pesquisa mais aprofundada sobre os efeitos do horário de verão na conta de luz.

O adiantamento dos relógios teve fim em 2019, após o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar um decreto para extinguir a medida. Essa era uma das promessas de campanha no pleito de 2018.

Na época, o Ministério de Minas e Energia afirmou que não havia mais queda nas tarifas de energia com a medida e, por isso, poderia ser decretado o fim do horário de verão sem afetar a população. A pasta considerou estudos feitos pela Operador Nacional do Sistema (ONS) de 2018 para colocar fim da medida.

Técnicos do MME ressaltar ser necessário mudar a metodologia do horário de verão para impactar a conta de luz para o consumidor final. O ministério, entretanto, não divulgou quais os caminhos para os estudos.

Especialistas ressaltam que o horário de verão não era benéfico ao consumidor, mas favorecia bares, restaurantes e comércios. Segundo eles, caso a medida volte, poderá prolongar os horários de funcionamento, aumentando o faturamento do terceiro setor.