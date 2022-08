Ivonete Dainese Bandeira verde está em vigor desde abril

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (26) que manterá a bandeira verde na conta de energia elétrica em setembro. Esse é o quinto mês seguido que a agência não cobra tarifa sobre o consumo de energia.



Segundo a Aneel, o Brasil deve manter a geração de energia elétrica em alta nos próximos meses. A expectativa deve se manter mesmo com a previsão de alta no consumo de energia elétrica.

"Essa sinalização reflete boas condições de geração de energia elétrica sem cobrança adicional nas contas de luz, mesmo considerando previsão de crescimento do consumo de energia no País", disse a agência, em nota.

A bandeira verde está em vigor desde abril, após meses de cobranças altas na conta de luz. Entre o fim do ano passado e o começo deste ano, o governo federal cobrou cerca de R$ 14 a cada 100 kWh.

A bandeira de escassez hídrica foi criada pela dificuldade das hidrelétricas em gerar energia elétrica. O país ainda recorreu ao fornecimento de termelétricas para suprir o consumo dos brasileiros.

A Aneel ainda conta com a bandeira amarela, que cobra R$ 2,98 por 100 kWh e as bandeiras vermelhas patamares 1 e 2, com valores entre R$ 6,50 e R$ 9,79 a cada 100 kWh consumido pelas residências.