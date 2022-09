Pixabay Euro tem caído frete ao Dólar desde fevereiro

O Euro atingiu nesta segunda-feira (5) o menor patamar perante ao dólar em 20 anos e está abaixo de US$ 0,99. É a primeira vez que isso acontece desde dezembro de 2002.

A moeda europeia apresenta queda de 0,78% nesta segunda, cotada a US$ 0,98.

O enfraquecimento do Euro frente ao Dólar aumentou após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O problema foi acentuado após os russos fecharem gasodutos que forneciam aos países europeus.

A medida acentuou a crise energética que vive a Europa e que ganhou um novo capítulo na última sexta-feira (2). A estatal Gazprom anunciou o fechamento completo do gasoduto Nord Stream 1 por tempo indeterminado para manutenção de turbinas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A notícia pegou a União Europeia de surpresa, que viram o movimento como político, em resposta as sanções Ocidentais ao presidente russo, Vladimir Putin. O Kremlin, por sua vez, afirmou que só deve liberar os gasodutos somente após os países Ocidentais encerrarem as sanções econômicas contra à Rússia.

Membros da União Europeia devem se reunir nesta semana para definir medidas contra a crise energética. Na pauta, devem estar o racionamento de energia elétrica, teto ao preço do gás e suspensão do comércio de derivativos de energia.