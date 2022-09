Reprodução Libra Esterlina encerrou a quarta-feira cotada a US$ 1,14

A Libra Esterlina atingiu nesta quarta-feira (7) o menor patamar frente ao Dólar em 37 anos, ampliando as incertezas econômicas sobre o Reino Unido. A moeda britânica agora custa US$ 1,14.

O Dólar atingiu seu maior valor frente à Libra pela última vez em março de 1985, quando a moeda inglesa custava US$ 1,05. Na época, as potências do G7 tentaram impedir a supervalorização da moeda estadunidense.

O aumento da inflação no Reino Unido e as incertezas sobre a economia dos países fizeram a Libra Esterlina cair mais de 15% neste ano. Investidores estão deixando o país e estão se desfazendo de ativos para investir nos Estados Unidos.

Os economistas ressaltam a preocupação com a recessão do Reino Unido e o medo com o aumento dos gastos do governo britânico para segurar a crise econômica nos países. A primeira-ministra, Liz Truss, também demonstrou preocupação com o aumento de custo de importação e prevê um pacote de £100 bilhões.