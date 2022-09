Divulgação Países da OCDE apresentaram inflação de 10,2% em julho

A inflação de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) caiu 0,1% em julho e atingiu 10,2%. Essa é a primeira queda desde novembro de 2020.

A queda foi impulsionada pela redução no preço da energia elétrica em países europeus. O problema se tornou pior após a Rússia anunciar o fechamento de mais um gasoduto na semana passada, o que deve obrigar os países a tomar novas medidas para segurar os preços.

No total, 26 dos 38 países que participam do bloco apresentaram queda no valor da energia elétrica. O cenário, porém, pode mudar caso a União Europeia não encontre alternativas para segurar os preços nos próximos meses.

Estados Unidos, Canadá e Alemanha foram os países que puxaram a inflação para baixo em julho. O Brasil, que busca seu lugar no grupo de países desenvolvidos, também apresentou deflação em julho.

Holanda e Colômbia foram os países a ingressarem na lista da inflação em dois dígitos. A Turquia continua liderando o ranking com inflação acima dos 80%.