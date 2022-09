Redação 1Bilhão Mercado financeiro aposta em crescimento do país após divulgação do PIB do segundo trimestre de 2022

O boletim Focus reajustou a projeção de crescimento do país em 2022 para 2,26% e reduziu as perspectivas de inflação do ano, que deve encerrar em 6,6%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (5).

Anteriormente, o mercado financeiro previa o Produto Interno Bruto do Brasil em 2,1% para 2022. Já a inflação, deveria encerrar o ano em 6,7%, segundo os dados da última semana.

A divulgação do crescimento de 1,2% no PIB do país no segundo trimestre ajudou a alavancar as expectativas do mercado financeiro. A deflação registrada em julho e as previsões para agosto também animam os analistas.

O Focus manteve a projeção para a taxa Selic, que deve encerrar o ano em 13,75% ao ano. O BC ainda prevê o fechamento do dólar a R$ 5,20, mesmo valor estimado na última semana.

Para 2023, o mercado financeiro também reajustou a previsão de crescimento do PIB de 0,37% para 0,47%. A inflação também foi reduzida de 5,30% para 5,27%.

Os dados ainda estão bem distintos se comparado as estimativas do Ministério da Economia. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a equipe econômica previa inflação de 3,3% e PIB de 2,5% para o próximo ano.