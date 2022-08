Reprodução Queda nos combustíveis não influenciou avaliação positiva do governo

O número de eleitores que afirma ter sentido a inflação subir "muito ou um pouco" caiu de 97% para 85%, segundo a nova rodada da pesquisa FSB/BTG , divulgada nesta segunda-feira (15).

Apesar da redução no índice da percepção sobre a inflação, não cresceu a intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro (PL). A avaliação do governo permaneceu estável e, no cenário estimulado, Lula tem 45% das intenções de voto ante 34% de Bolsonaro.

A pesquisa mostra também que apenas 21% dos entrevistados afirmam que sua situação financeira individual melhorou nos últimos 30 dias.

A expectativa dos eleitores é que a inflação seguirá caindo. Caiu de 70%, na última pesquisa divulgada em maio, para 40%, o percentual de eleitores que acredita que os preços vão continuar aumentando.

Para 53% da população, porém, o país enfrenta uma crise econômica e “está com dificuldade de se superar”.

A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 12 e 14 de agosto de 2022. Código de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - BR-00603/2022.

Com margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. O valor total do levantamento foi de R$ 128.957,83 viabilizado pelo banco BTG Pactual.

A pesquisa foi influenciada pelo resultado do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de julho, que registrou deflação de 0,68%.